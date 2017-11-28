В Новосибирске проверяют информацию об изнасиловании школьницы подростком

НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске начали проверку информации о якобы изнасиловании 15-летней школьницы, в котором она обвиняет 17-летнего парня, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту размещения в СМИ сведений о совершенном преступлении против половой неприкосновенности 15-летней несовершеннолетней", — сказал собеседник агентства, уточнив, что будут проверены все сведения, изложенные в СМИ.
Представитель СК отметил, что выполняется целый комплекс проверочных мероприятий, в рамках которого предстоит установить обстоятельства произошедшего.