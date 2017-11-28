В Новосибирске проверяют информацию об изнасиловании школьницы подростком

НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске начали проверку информации о якобы изнасиловании 15-летней школьницы, в котором она обвиняет 17-летнего парня, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По данным некоторых СМИ, 15-летняя школьница из Новосибирска после секса с 17-летним подростком, на который она якобы добровольно согласилась, стала обвинять его в изнасиловании и требовать денег за то, чтобы мать не подала заявление в правоохранительные органы.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту размещения в СМИ сведений о совершенном преступлении против половой неприкосновенности 15-летней несовершеннолетней", — сказал собеседник агентства, уточнив, что будут проверены все сведения, изложенные в СМИ.

Представитель СК отметил, что выполняется целый комплекс проверочных мероприятий, в рамках которого предстоит установить обстоятельства произошедшего.