В Ростове-на-Дону начали проверку после смерти подростка в батутном центре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после смерти подростка в батутном центре одного из торгово-развлекательных комплексов Ростова-на-Дону, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

Как уточняют в СК, 20 ноября 16-летний подросток вместе со сверстниками в сопровождении взрослого находился в батутном центре.

"Так как мальчик плохо себя почувствовал, ему была вызвана скорая медицинская помощь, а также оказана первая медицинская помощь. Однако спасти подростка не удалось", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти несовершеннолетнего стала патология сердца, добавили в ведомстве.