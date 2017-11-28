В МВД назвали возможную причину аварии в Чебоксарах, где пострадали дети

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Причиной ДТП с участием маршрутного и школьного автобусов в Чебоксарах, в котором пострадали 13 человек, по предварительным данным, могло стать нарушение правил дорожного движения водителем маршрутки, сообщает МВД по Чувашии.

По информации республиканского МВД, во вторник около 7.50 мск на проспекте Тракторостроителей микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту 54, столкнулся со школьным автобусом Peugeot. Автобус вез школьников из Новочебоксарска в Чебоксары в специализированное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями.

"По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя маршрутки, не уступившего дорогу транспортному средству, имевшему преимущество", — говорится в сообщении.

МВД также сообщает, что в больницу доставлены десять детей от 7 до 15 лет, по предварительным данным, они получили ушибы. Серьезные травмы у водителя школьного автобуса, ему, возможно, потребуется операция. В больницу были доставлены водитель маршрутки, который после оказания помощи был отпущен домой, и сопровождавший детей педагог.

Ранее министерство здравоохранения Чувашии сообщило, что дети находятся в состоянии легкой степени тяжести. С ними работают две бригады психологов Республиканской психиатрической больницы.