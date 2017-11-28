Медики рассказали о состоянии пострадавших при аварии в Чебоксарах детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Десять воспитанников Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, пострадавших во вторник в ДТП, находятся в состоянии легкой степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

По информации МВД по республике, во вторник около 7.50 мск в Чебоксарах произошло ДТП с участием школьного автобуса. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не уступил дорогу школьному автобусу. В результате пострадали десять детей и трое взрослых, в том числе два водителя и сопровождавший детей воспитатель.

"В результате ДТП пострадали 13 человек, из них 10 воспитанников БОУ "Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии в возрасте от 9 до 17 лет, 2 водителя и 1 воспитательница. По предварительным данным, 10 детей в состоянии легкой степени тяжести обследуются в Республиканской детской клинической больнице", — говорится в сообщении.

По поручению главы Чувашии Михаила Игнатьева, министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов находится в Республиканской детской клинической больнице для координации действий при массовом ДТП с участием детей.

По информации министерства, Викторов доложил главе республики, что угрозы для жизни детей нет. С детьми работают две бригады психологов Республиканской психиатрической больницы.

Ведомство также сообщает, что трое взрослых доставлены в больницу скорой медицинской помощи, один из них (водитель) госпитализирован в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

Работает телефон "горячей линии" Минздрава Чувашии (8352) 26-14-14.