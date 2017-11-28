При аварии вертолета под Тамбовом погиб директор предприятия "Сталь-М"

ВОРОНЕЖ, 28 ноя — РИА Новости. Один из директоров и работник предприятия "Сталь-М" погибли при крушении вертолета в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Информация о том, что частный вертолет не вышел на связь в Тамбовской области, поступила в управление МЧС в 8.45 мск вторника. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, воздушное судно, на борту которого находились, по предварительным данным, два человека, вылетело накануне в 20.15 мск из деревни Борщевка Тамбовского района в город Кирсанов, и связь с ним была потеряна. Обломки вертолета были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли.

"Вертолет Eurocopter 120 принадлежал ООО "Сталь-М", частной компании. От местной жительницы в 9.30 (мск) поступило сообщение, что в 1 километре от села Шиновка обнаружен вертолет, оба пилота погибли. Один из директоров предприятия, один из работников предприятия", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняют транспортная прокуратура и следствие.

По данным открытых источников, ООО "Сталь-М" зарегистрирована в деревне Борщевка, занимается обработкой отходов и лома черных металлов.