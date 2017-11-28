При аварии вертолета под Тамбовом погиб директор предприятия "Сталь-М"

ВОРОНЕЖ, 28 ноя — РИА Новости. Один из директоров и работник предприятия "Сталь-М" погибли при крушении вертолета в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
"Вертолет Eurocopter 120 принадлежал ООО "Сталь-М", частной компании. От местной жительницы в 9.30 (мск) поступило сообщение, что в 1 километре от села Шиновка обнаружен вертолет, оба пилота погибли. Один из директоров предприятия, один из работников предприятия", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняют транспортная прокуратура и следствие.
По данным открытых источников, ООО "Сталь-М" зарегистрирована в деревне Борщевка, занимается обработкой отходов и лома черных металлов.