В Подмосковье задержали родителей младенца, госпитализированного с травмами

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи задержали родителей двухмесячного мальчика, которого ранее госпитализировали в Наро-Фоминске с травмами, в том числе с переломом ноги, сообщает ГСУСК по Московской области.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в приемное отделение Наро-Фоминской районной больницы №1 был доставлен двухмесячный ребенок с различными телесными повреждениями. Следствием установлено, что 23 ноября 2017 года мать и отец ребенка принесли новорожденного на прием к врачу-дерматологу детской поликлиники города Наро-Фоминска с жалобами на появление синяков в области скулы. После визуального осмотра ребенка врач дал рекомендацию пройти осмотр врача невролога.

В ходе осмотра невролог установил множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги, в связи с чем врачом была незамедлительно вызвана машина скорой медицинской помощи и ребенок был перевезен в реанимационное отделение ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1". Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

"В Московской области задержаны родители, подозреваемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему новорожденному ребенку", — говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Также проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.