В Подмосковье задержали родителей младенца, госпитализированного с травмами

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи задержали родителей двухмесячного мальчика, которого ранее госпитализировали в Наро-Фоминске с травмами, в том числе с переломом ноги, сообщает ГСУСК по Московской области.
В ходе осмотра невролог установил множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги, в связи с чем врачом была незамедлительно вызвана машина скорой медицинской помощи и ребенок был перевезен в реанимационное отделение ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1". Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.
"В Московской области задержаны родители, подозреваемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему новорожденному ребенку", — говорится в сообщении.
В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Также проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.