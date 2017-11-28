СК начал проверку после крушения вертолета в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 28 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства крушения частного вертолета в районе села Шиновка Кирсановского района Тамбовской области, сообщает во вторник московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Информация о том, что частный вертолет не вышел на связь в Тамбовской области, поступила в управление МЧС во вторник, в 8.45 (мск). По данным единой дежурной диспетчерской службы, воздушное судно, на борту которого находились, по предварительным данным, два человека, вылетело накануне в 20.15 (мск) из деревни Борщевка Тамбовского района в город Кирсанов, и связь с ним была потеряна. Обломки вертолета были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли.

"По предварительным данным, сегодня около 9 часов в Кирсановском районе Тамбовской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось 2 человека. По данному факту… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления", — говорится в сообщении.