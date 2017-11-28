В Петербурге арестовали врача, подозреваемого в экстремизме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали врача, который арестован по подозрению в размещении призывов к терактам в соцсети, сообщает пресс-служба городского следственного управления.

"Задержан 36-летний Сергей Афанасьев-Кадомцев, работающий врачом. По версии следствия, подозреваемый в июле 2017 года, находясь на территории Республики Казахстан, в социальной сети "В Контакте" разместил тексты, в которых содержится публичное оправдание терроризма, прямые публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также возбуждение ненависти и вражды", — сказано в сообщении.

Задержанный арестован, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2, части 1 статьи 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждение ненависти и вражды), максимальная санкция – пять лет лишения свободы.