РФ попросила Интерпол объявить в розыск продюсера по делу "Гоголь-центра"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ попросила Интерпол объявить в международный розыск продюсера Екатерину Воронову по делу "Гоголь-центра", сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос РИА Новости.

Мосгорсуд ранее признал законным решение о заочном аресте Вороновой, которую следствие считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации по делу и уехала в Латвию.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации 15.11.2017 направила в НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации международного розыска Вороновой Е.С. с целью ареста и выдачи", — говорится в сообщении пресс-службы.

Генпрокуратура рассмотрит вопрос о направлении запроса на экстрадицию Вороновой, когда получит информацию о ее местонахождении на территории иностранных государств.