Житель Ростова-на-Дону будет судиться с "Макдоналдс" из-за пролитого кофе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону обратился в Тверской суд Москвы с иском о компенсации ему 543 тысяч рублей морального и материального вреда компанией "Макдоналдс", чей сотрудник якобы пролил на него горячий кофе, сообщил РИА Новости адвокат ростовчанина Петр Домбровицкий.
В результате, медики диагностировали у мужчины ожоги плеча и грудной клетки. Кроме того, кофе залил панель приборов в автомобиле. "При этом вместо того, чтобы как минимум извиниться, работники вызвали охрану и повели себя крайне вызывающе, а сотрудник, который пролил кофе, предложил ему бесплатный гамбургер", — сказал адвокат.
По словам Домбровицкого, на предварительное слушание по делу пришел представитель ответчика, который выразил сомнение в том, что мужчина обращался в медучреждение, и что автомобилю был причинен ущерб. "Мы не возражали, чтобы в медучреждение был направлен запрос для подтверждения подлинности медицинской справки", — сказал он. Основное слушание по делу назначено на 29 ноября.
Комментариями "Макдоналдс" и суда РИА Новости пока не располагает.