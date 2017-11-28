Житель Ростова-на-Дону будет судиться с "Макдоналдс" из-за пролитого кофе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону обратился в Тверской суд Москвы с иском о компенсации ему 543 тысяч рублей морального и материального вреда компанией "Макдоналдс", чей сотрудник якобы пролил на него горячий кофе, сообщил РИА Новости адвокат ростовчанина Петр Домбровицкий.

По его словам, поздно ночью 11 июня текущего года мужчина на своем автомобиле заехал в один из ресторанов "Макавто" в Ростове-на-Дону, где заказал еду и большой стакан кофе. "Сотрудник передал ему пакет с едой, а потом протянул стакан кофе, но случайно опрокинул его", — сказал Домбровицкий.

В результате, медики диагностировали у мужчины ожоги плеча и грудной клетки. Кроме того, кофе залил панель приборов в автомобиле. "При этом вместо того, чтобы как минимум извиниться, работники вызвали охрану и повели себя крайне вызывающе, а сотрудник, который пролил кофе, предложил ему бесплатный гамбургер", — сказал адвокат.

Он добавил, что на составленную претензию к ресторану ответ получен не был. В связи с этим мужчина обратился в Тверской суд Москвы к головному офису "Макдоналдс". В иске он требует возместить ему материальный ущерб в размере 43 тысяч рублей (диагностика и ремонт авто), а также моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

По словам Домбровицкого, на предварительное слушание по делу пришел представитель ответчика, который выразил сомнение в том, что мужчина обращался в медучреждение, и что автомобилю был причинен ущерб. "Мы не возражали, чтобы в медучреждение был направлен запрос для подтверждения подлинности медицинской справки", — сказал он. Основное слушание по делу назначено на 29 ноября.

Комментариями "Макдоналдс" и суда РИА Новости пока не располагает.