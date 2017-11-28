Транспортная прокуратура рассказала о крушении вертолета под Тамбовом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, погибли в результате крушения пропавшего во вторник в Тамбовской области вертолета, сообщила РИА Новости официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о крушении пропавшего во вторник в Тамбовской области вертолета и гибели двух человек.

"По предварительным данным, два человека погибли в результате крушения вертолета в Тамбовской области", — сказал Короткова. По ее словам, на место происшествия выехал Мичуринский транспортный прокурор для координации действий на месте.