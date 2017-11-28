В Чебоксарах уточнили число пострадавших в ДТП со школьным автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Тринадцать человек, среди которых десять детей, пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП произошло во вторник около 7.50 мск.

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси не уступил дорогу школьному автобусу. В результате пострадали десять детей и трое взрослых, в том числе два водителя и сопровождавший детей воспитатель", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дети находятся в республиканской больнице, взрослые – в больнице скорой медицинской помощи. "Один из водителей в тяжелом состоянии", — добавили в пресс-службе.