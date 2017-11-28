В Саратове женщина пострадала после падения сосульки с крыши

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Женщину госпитализировали с травмой черепа после падения сосульки с крыши здания в центре Саратова, сообщает областной главк МВД.

По данным полиции, 54-летняя женщина в понедельник днем госпитализирована в городскую больницу с диагнозом "закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга".

"Гражданка пояснила, что телесные повреждения получила 27 ноября у дома 75 по улице Чапаева, с крыши упала сосулька на голову. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", — говорится в сообщении.