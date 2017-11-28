В Екатеринбурге с самолета сняли пьяного дебошира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Пьяного авиадебошира, угрожавшего пассажирам и экипажу, скрутили на борту самолета, выполнявшего рейс из Благовещенска в Екатеринбург, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" Вера Гасникова.

Она рассказала, что инцидент произошел 27 ноября на борту рейса U6-300, а буянивший мужчина, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал хулиганские действия, нецензурно выражался, угрожал пассажирам и экипажу".

"На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств и обратиться в правоохранительные органы", — отметила Гасникова.

Она уточнила, что по прилету в аэропорт "Кольцово" пассажир был снят с борта сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть, где о происшедшем составили административный протокол.

Комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.