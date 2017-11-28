В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП с КамАЗом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем в Егорлыкском районе Ростовской области в ночь на вторник, сообщает ГУМВД России по области.

Авария произошла около 3.00 мск вторника на 97-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". По предварительным данным, 32-летний водитель КамАЗа, совершая разворот в неположенном месте, столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 34-летнего водителя.

"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля: мужчина с женщиной и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие госпитализированы", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.