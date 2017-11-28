В Хабаровске 18 человек предстанут перед судом по "игорному делу"

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 18 местных жителей по уголовным делам об организации сети подпольных игровых клубов в Хабаровске, сообщает прокуратура региона.
В помещениях клубов продавали спиртные напитки, организовали охрану и единую систему видеонаблюдения. Контроль деятельности игровых залов осуществлялся из единого пункта наблюдения. Для конспирации выдача выигрыша производилась в "кассах", которые находились в отдельных помещениях и были замаскированы под продуктовые киоски.
Работу клубов пресекли сотрудники управления ФСБ. Были изъяты 631 игровой автомат и 11 платежных терминалов, видеооборудование, а также наложен арест на 1,5 миллиона рублей.
Отмечается, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом в особом порядке. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения прокуратура города направит дела в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.