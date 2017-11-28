В Хабаровском крае из квартиры похитили 200 норковых шуб

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае подозревается в краже 200 шуб стоимостью 38 миллионов рублей, которые он вынес из квартиры предпринимательницы, пока та была в отъезде, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, подозреваемый ночью спилил петли входной двери в квартиру. Пропажу женщина обнаружила, когда вернулась из поездки. Она обратилась в полицию.

Похищенные шубы изъяты во время обыска в гараже мужчины. "Подозреваемый в квартирной краже с ущербом порядка 38 миллионов рублей задержан. Возбуждено дело по статье "Кража". В отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый 42-летний комсомольчанин ранее привлекался к уголовной ответственности.