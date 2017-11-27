Девушка в Москве умерла, отравившись заказанными в интернете продуктами

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. После смерти девушки, погибшей после употребления заказанных в интернете продуктов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного управления СК России.

Девушка 1992 года рождения скончалась в минувшую пятницу в одной из московских больниц. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В настоящее время ведется следствие, для установления обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.