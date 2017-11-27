Прокуратура выявила нарушения при закупках в "Космическом центре "Южный"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Прокуратура выявила систематические нарушения при закупках в "Космическом центре "Южный" на Байконуре при заключении договоров в части оплаты контрагентам как авансовых платежей, так и основной суммы договора, сообщает прокуратура комплекса "Байконур".

"Прокуратурой комплекса с привлечением специалистов госкорпорации "Роскосмос" проведена проверка исполнения законодательства о закупках в филиале ФГУП "ЦЭНКИ" — "Космический центр "Южный". Проведенной проверкой установлено, что в филиале систематически нарушаются условия заключенных договоров в части оплаты контрагентам как авансовых платежей, так и основной суммы договора", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Несмотря на поставку товара в соответствии с товарной накладной, зачастую оплата по контрактам производится лишь через несколько месяцев после их фактического исполнения. Также имеют место нарушения, связанные с указанием в заключенных договорах требований об ответственности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, говорится в сообщении.

В частности, размер штрафа в одном из контрактов рассчитан в нарушение действующих правил. При цене контракта более трех миллионов рублей штраф для исполнителя и заказчика установлен в размере, не соответствующем требованиям закона, отмечает прокуратура.

Прокуратурой также выявлены случаи заключения договора с контрагентом ранее проведения процедуры закупки и оформления решения о закупки у единственного поставщика. Имеют место случаи заключения договоров (контрактов) без согласования крупной сделки с госкорпорацией "Роскосмос".

"Прокуратурой и специалистами "Роскосмоса" выявлено дробление объемов закупок на части. Правовыми актами госкорпорации запрещается дробить объем закупок на части с целью снижения начальной (максимальной) цены договора для получения возможности применения процедур закупок с установленными ценовыми порогами. Вместе с тем, в ходе проверки закупочной деятельности Филиала было установлено, что ряд закупок делился на части (на 2-3 договора)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, по результатам проверки установлено, что в филиале допускались нарушения сроков заключения контрактов, предусмотренные как федеральным законодательством, так и положением о закупках.

В целях устранения вышеизложенных, а также ряда других нарушений прокурором комплекса "Байконур" Александром Трифоновым в адрес генерального директора ФГУП "ЦЭНКИ" внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, в целях принятия соответствующих мер в рамках предоставленной компетенции о результатах настоящей проверки прокурор проинформировал генерального директора госкорпорации "Роскосмос".