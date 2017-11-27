Красноярским школам разослали справки по работе в условиях военного времени

КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Школам Красноярского края разослали рекомендации по переводу учебных заведений на условия военного времени, однако документ предназначался исключительно для ведомственного пользования и не повлечет изменений в образовательном процессе, сообщила РИА Новости представитель минобразования региона Надежда Квитковская.

Ранее в красноярских СМИ появился скан документа, подписанный исполняющим обязанности министра образования региона Светланой Маковской. В нем содержится просьба к муниципальным управлениям образования довести до учебных заведений методические рекомендации об организации учебного процесса в школах при переводе на условия военного времени.

"Мобилизация определена законодательством РФ. Это плановый документ и не должен вызывать никаких опасений. Документ предназначался для внутреннего пользования. Сейчас ведется расследование, как и по каким каналам он вышел за пределы ведомства", — сказала Квитковская.

Заместитель председателя заксобрания Красноярского края Алексей Клешко на странице в социальной сети Facebook сообщил, что у каждого государства есть свои планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе и мобилизационных.

"Наличие таких планов — залог скоординированных действий в интересах безопасности граждан. Они разрабатываются, в том числе, и для крупных организаций и предприятий: что делать руководителям в экстренных ситуациях, как защитить людей, как организовать работу в новых условиях. В системе образования края — сотни тысяч детей, и государство должно думать об их безопасности", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что к образовательному процессу документ не имеет отношения, а документ предназначался для служебного пользования.