Врачи рассказали об обстоятельствах гибели мужчины в смоленской больнице

БРЯНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мужчина, смерть которого в смоленской больнице вызвала широкий резонанс в связи с тем, что ему долго не оказывали помощь, умер не в тот же день в приемном отделении, а спустя одиннадцать дней после операции по трепанации черепа, рассказала РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ "КБСМП" Надежда Кронштофик.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения больницы, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начинают ему оказывать помощь лишь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. СМИ сообщали, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и получил ранения в драке.

Однако, по данным медиков больницы, смерть пациента наступила не в коридоре, а спустя более чем неделю, уже после перенесенной операции.

"Он пролежал у нас 11 суток, ему делали трепанацию черепа", — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, пациент приходил в сознание на следующий день после поступления, однако спустя несколько дней его состояние ухудшилось, было принято решение об оперативном вмешательстве для удаления гематомы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Инцидент с пациентом в смоленской больнице. Запись камеры слежения

После того как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку.

Ранее сестра мужчины рассказала РИА Новости об обстоятельствах его гибели, отметив, что летом получила отказ в возбуждении уголовного дела и по факту побоев, и по факту неоказания медицинской помощи.

Позже в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку.