В Коми завершили расследование дела о ДТП с участием автобуса и грузовика

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи в Коми завершили расследование дела в отношении водителя грузовика, ДТП с участием которого в апреле привело к гибели двух человек, сообщает отдел взаимодействия со СМИ СК РФ.

По данным следствия, 17 апреля на автодороге Кослан-Усогорск водитель грузовика "Урал" чистил дорогу от снега. Из-за неблагоприятных погодных условий он неправильно выбрал скорость движения и выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ". В результате ДТП водитель автобуса и четырехлетняя девочка погибли, шесть человек получили тяжелые травмы.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля "Урал", обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть пятая статья 264 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе предварительного расследования проведены более 40 судебно-медицинских и две автотехнических экспертизы, допрошены около 50 свидетелей, в числе которых представители завода-изготовителя скоростных отвалов. Также было проверено соблюдение инструкций эксплуатации грузового автомобиля. По итогам расследования обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

Дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что после этого ДТП было возбуждено еще одно дело — в отношении автомеханика дорожного предприятия в Коми, чей грузовик столкнулся с автобусом.