Пострадавший из-за взрыва газа в Мурманске находится в тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мужчина 1976 года рождения, пострадавший в результате взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Мурманске в пятницу, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава администрации города Андрей Сысоев на оперативном совещании в правительстве области.

"После тушения пожара и проведения поисковых работ в завалах выяснилось, что пострадали двое: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. Мужчина в реанимации "Севрыбы" в крайне тяжелом состоянии, у женщины отравление продуктами горения, она на лечении в городской больнице", — сказал Сысоев.

Он также отметил, что сейчас работает специальная комиссия, которая оценит несущие возможности конструкций шестого подъезда, где произошел взрыв. По информации городских властей, жильцы соседних подъездов вернулись в свои квартиры в пятницу вечером после обследования жилых помещений.

В пятницу около 17.00 мск в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Зеленой в Мурманске произошел взрыв газа и пожар. СУСК РФ возбудил уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи изъяли документацию, связанную с эксплуатацией газового оборудования, назначены необходимые экспертизы.