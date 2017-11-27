Улюкаев в суде рассказал о подарках Сечина и нарушениях при первом допросе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В понедельник экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев начал давать показания в суде. Он рассказал о подарках Сечина, своем отношении к сделке по приватизации "Башнефти" и "сумке с вином".

На последних четырех заседаниях защита и обвинение ожидали услышать показания Игоря Сечина, однако глава "Роснефти" так и не явился, через адвоката сообщив о своей чрезвычайной занятости на работе.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Сечин — ключевой свидетель обвинения в этом громком деле. В сотрудничестве с ФСБ он передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке лежало вино, а не деньги. Бывший министр расценивает случившееся как провокацию.

О "ложных доносах"

На допросе в суде Улюкаев заявил, что никогда не требовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку.

"Тем более я никогда не угрожал ему — это было невозможно", — сказал он.

О "Башнефти"

Он отверг все обвинения со стороны главы "Роснефти". По его словам, речь идет о "заведомо ложном доносе со стороны Сечина".

Кроме того, экс-министр заявил, что считал и считает нецелесообразным участие "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

"Я высказывал мнение, что "Роснефть" не может участвовать в приватизации "Башнефти" в интервью ряду СМИ. <…> Это не соответствует духу закона о приватизации", — сказал он на допросе.

Но законодательных ограничений, заявил экс-министр, для этой сделки не было: прямая доля государства в "Роснефти" меньше одного процента.

Он добавил, что не обсуждал с Сечиным приватизацию "Башнефти" вплоть до завершения сделки.

"Вся коммуникация ограничивалась обычной служебной перепиской", — сказал Улюкаев.

Однако экс-министр рассказал, что глава "Роснефти" обещал за приватизацию "Башнефти" угостить его вином, "которое он никогда в жизни не пробовал", и намекнул на госнаграду.

По словам Улюкаева, первый разговор с Сечиным по поводу приватизации "Башнефти" произошел на саммите БРИКС в Гоа и длился не более двух минут. По его словам, Сечин и глава ВТБ Андрей Костин играли на бильярде.

"Он (Сечин) сказал: "Как хорошо мы поработали", — имея в виду приватизацию "Башнефти". Сказал: "Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал, ты должен хорошо это отметить", — заявил Улюкаев.

По его словам, глава "Роснефти" также пошутил про "дырочку на лацкане", намекая на государственную награду.

О "вине"

Бывший министр в очередной раз заявил, что был уверен, что в переданной ему Сечиным сумке находится вино.

О подарках

"Я помнил его обещание на Гоа угостить меня вином, которое я никогда не пробовал. Я не сомневался, что в сумке — высококачественные алкогольные напитки. По объему и весу именно так и казалось", — заявил Улюкаев.

Улюкаев на допросе также вспомнил о подарках, которые делал ему Игорь Сечин. По его словам, они были частыми, а глава "Роснефти" считал это нормой делового этикета.

Экс-глава МЭР рассказал, что Сечин дарил "объемные" подарки — например, фамильные часы, макет буровой вышки.

Он также пояснил термины, которые использовал глава "Роснефти" в разговоре с ним, в ходе которого, по мнению следователей, обсуждался размер взятки.

О первом допросе

По его утверждению, слово "поручение" он воспринял именно как поручение правительства о выкупе акций "Башнефти", а "сбор объемов" — фондирование сделки, то есть сбор денежных средств для приобретения акций, ведь компании необходимо было за короткий промежуток собрать десять миллиардов евро.

Кроме того, Улюкаев заявил в суде, что его первый допрос в качестве подозреваемого прошел без адвоката, которому он не мог позвонить из-за запрета оперативников.

"После задержания я несколько часов не мог покинуть территорию "Роснефти", мне категорически запретили пользоваться мобильным телефоном. Даже в туалет меня сопровождал сотрудник ФСБ", — сказал экс-министр.

По его словам, право на звонок адвокату ему также не разъяснили, а протокол составили только около пяти утра.

"Право воспользоваться услугами адвоката по назначению мне не разъяснили, своего адвоката я увидел только спустя несколько часов", — отметил экс-министр.