Улюкаев в суде рассказал о подарках Сечина и нарушениях при первом допросе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В понедельник экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев начал давать показания в суде. Он рассказал о подарках Сечина, своем отношении к сделке по приватизации "Башнефти" и "сумке с вином".
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
Сечин — ключевой свидетель обвинения в этом громком деле. В сотрудничестве с ФСБ он передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке лежало вино, а не деньги. Бывший министр расценивает случившееся как провокацию.
О "ложных доносах"
На допросе в суде Улюкаев заявил, что никогда не требовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку.
"Тем более я никогда не угрожал ему — это было невозможно", — сказал он.
О "Башнефти"
Кроме того, экс-министр заявил, что считал и считает нецелесообразным участие "Роснефти" в приватизации "Башнефти".
"Я высказывал мнение, что "Роснефть" не может участвовать в приватизации "Башнефти" в интервью ряду СМИ. <…> Это не соответствует духу закона о приватизации", — сказал он на допросе.
Но законодательных ограничений, заявил экс-министр, для этой сделки не было: прямая доля государства в "Роснефти" меньше одного процента.
Он добавил, что не обсуждал с Сечиным приватизацию "Башнефти" вплоть до завершения сделки.
"Вся коммуникация ограничивалась обычной служебной перепиской", — сказал Улюкаев.
По словам Улюкаева, первый разговор с Сечиным по поводу приватизации "Башнефти" произошел на саммите БРИКС в Гоа и длился не более двух минут. По его словам, Сечин и глава ВТБ Андрей Костин играли на бильярде.
"Он (Сечин) сказал: "Как хорошо мы поработали", — имея в виду приватизацию "Башнефти". Сказал: "Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал, ты должен хорошо это отметить", — заявил Улюкаев.
По его словам, глава "Роснефти" также пошутил про "дырочку на лацкане", намекая на государственную награду.
О "вине"
Бывший министр в очередной раз заявил, что был уверен, что в переданной ему Сечиным сумке находится вино.
О подарках
Улюкаев на допросе также вспомнил о подарках, которые делал ему Игорь Сечин. По его словам, они были частыми, а глава "Роснефти" считал это нормой делового этикета.
Экс-глава МЭР рассказал, что Сечин дарил "объемные" подарки — например, фамильные часы, макет буровой вышки.
Он также пояснил термины, которые использовал глава "Роснефти" в разговоре с ним, в ходе которого, по мнению следователей, обсуждался размер взятки.
О первом допросе
Кроме того, Улюкаев заявил в суде, что его первый допрос в качестве подозреваемого прошел без адвоката, которому он не мог позвонить из-за запрета оперативников.
"После задержания я несколько часов не мог покинуть территорию "Роснефти", мне категорически запретили пользоваться мобильным телефоном. Даже в туалет меня сопровождал сотрудник ФСБ", — сказал экс-министр.
По его словам, право на звонок адвокату ему также не разъяснили, а протокол составили только около пяти утра.
"Право воспользоваться услугами адвоката по назначению мне не разъяснили, своего адвоката я увидел только спустя несколько часов", — отметил экс-министр.