Лже-инкассаторы украли из московского банка $5 миллионов, сообщил источник

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Несколько сотрудников банка "Европейский стандарт" в центре Москвы похитили из его хранилища не менее 5 миллионов долларов США под предлогом инкассации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, заявление в полицию о пропаже денег поступило 24 ноября

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в отделении банка "Европейский стандарт" на улице Солянка было вскрыто хранилище, где находилось не менее 5 миллионов долларов США" — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, пропажу обнаружили утром 24 ноября. При этом каких-либо повреждений хранилища полицейские не нашли.

"Как выяснило следствие, неизвестные из числа сотрудников банка под предлогом инкассации похитили деньги и скрылись", — добавил источник.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пропажи денег в одной из кредитно-финансовых организаций в Москве, однако официально в полиции подтвердили пропажу лишь 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск подозреваемых.