Полицейский избил сотрудника ДПС в Уфе, защищая пьяную знакомую

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против оперуполномоченного полиции Башкирии, который избил сотрудника ДПС, остановившего пьяную женщину за рулем, сообщает региональный следком.

По версии следствия, 7 октября 2017 года около 5 часов утра государственный инспектор полка ДПС управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, находясь при исполнении служебных обязанностей в Уфе, остановил водительницу, которая управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. Женщина по мобильному телефону сообщила о случившемся своему знакомому. Спустя некоторое время к указанному адресу прибыл оперуполномоченный ОРЧ СБ МВД по региону и потребовал от госинспектора отпустить женщину и не фиксировать правонарушение.

"Но сотрудник ДПС отказался, и полицейский нанес ему удар коленом в область паха, чем причинил телесные повреждения не опасные для жизни и здоровья. В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", — говорится в сообщении СК РФ по Башкирии.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.