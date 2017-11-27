Улюкаев был уверен, что в переданной Сечиным сумке было вино, а не деньги

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, полагал, что в переданной ему главой "Роснефти" Игорем Сечиным сумке находится вино.

"Я помнил его обещание на Гоа угостить меня вином, которое я никогда не пробовал. Я не сомневался, что в сумке — высококачественные алкогольные напитки. По объему и весу именно так и казалось", — заявил Улюкаев в понедельник на допросе в суде.