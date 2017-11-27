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Происшествия

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора РАМТ Апфельбаум

12:1727.11.2017
(обновлено: 12:22 27.11.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Архивное фотоДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Софья Апфельбаум. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Директору РАМТа Софье Апфельбаум предъявили обвинение в мошенничестве

При этом Мосгорсуд разрешил прогулки содержащейся под домашним арестом директору РАМТ Апфельбаум.

"Разрешить прогулки с 12.00 до 14.00, в остальной части решение суда оставить без изменения", — сказал судья.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест Апфельбаум до 26 декабря. По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В своей жалобе Апфельбаум и ее защита указывают, что она "не вступала в преступный сговор с Серебренниковым и его подчиненными с целью хищения средств". Обвиняемая просила изменить ей меру пресечения на залог в размере одного миллиона рублей, либо разрешить ей прогулки.

Защита обвиняемой приобщила более десятка заявлений поручителей, просящих отменить Апфельбаум домашний арест. Среди поручителей руководитель Театра Европы Лев Додин, представитель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, директор театра имени Маяковского Леонид Ашарин, директор Большого Театр Владимир Урин, а также представители Фонда Станиславского, Гильдии театральных менеджеров, Благотворительного фонда Владимира Потанина и другие.

Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Адвокат назвал домашний арест Апфельбаум "карательной мерой", отметив, что она "уже отбывает наказание", а расследование дела будет продолжаться "длительное время". "В связи с этим прошу изменить меру пресечения на залог в размере одного миллиона рублей. Если суд посчитает это невозможным, прошу смягчить меру пресечения, разрешив Апфельбаум посещение врача и ежедневные прогулки", — сказала адвокат Ирина Поверинова.

Следствие 26 октября предъявило Апфельбаум обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Доводы Апфельбаум и ее защитника не соответствуют действительности. Ее вина подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых", — сказал следователь, отметив, что обвиняемая может скрыться, поэтому изменение меры пресечения невозможно. Более того, отметил следователь, Апфельбаум не обращалась к следствию с ходатайством о разрешении прогулок.

Прокурор Екатерина Иванникова также возражала против изменения меры пресечения, отметив, что находясь на свободе Апфельбаум может взаимодействовать с другими фигурантами, в том числе "с теми, которые находятся в международном розыске".

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