Улюкаев начал давать показания в суде

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в понедельник начал давать показания в суде, передает корреспондент РИА Новости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Бойтесь данайцев, приносящих колбаски – совет Улюкаева на процессе о взятке

На последних четырех заседаниях защита и обвинение ожидали услышать показания ключевого свидетеля обвинения Игоря Сечина, однако глава "Роснефти" так и не явился, через адвоката сообщив о своей чрезвычайной занятности на работе.