Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил на два месяца срок содержания под стражей украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Сущенко удовлетворено, срок ареста установлен до 13 января", — сказала собеседник агентства.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В МИД РФ заявляли, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат утверждает, что его подзащитный не признает свою вину.