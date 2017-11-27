СК допросил более 20 человек, нашедших захоронение царской семьи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи после возобновления расследования по делу об убийстве членов царской семьи допросили более 20 человек, обнаруживших захоронение их останков и участвовавших в раскопках этих захоронений, сообщила в понедельник старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".
"С момента возобновления расследования допрошено более 20 свидетелей из числа лиц, обнаруживших захоронение останков девяти и двух лиц в Поросенковом логе, а также участвовавших в раскопках этих захоронений. С их участием произведены осмотры места происшествия — и Ганина яма, и Поросенков лог, где они рассказали об обстоятельствах, известных им по делу", — сказала Молодцова.
По ее словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии убийства членов царской семьи, в том числе версию полного сожжения тел в районе Ганиной Ямы, для ее проверки назначена, в том числе, молекулярно-генетическая экспертиза. В рамках расследования данной версии "были обнаружены и взяты образцы почвы с территории монастыря Царственных Страстотерпцев".
Монастырь находится в районе Ганиной Ямы у шахты, где, по одной из версий, были уничтожены (сожжены) тела членов царской семьи и их слуг — всего 11 человек.
Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу о том, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.
Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга — в так называемом Поросенковом логу — впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. Только в июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила дело о расследовании гибели семьи Романовых.
По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам — Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексия и четвертой дочери — великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году к югу от места первого захоронения.