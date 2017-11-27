В Москве 50 человек эвакуировали из онкодиспансера после возгорания

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сорок пациентов и десять сотрудников онкологического клинического диспансера эвакуировали в понедельник днем в центре Москвы после возгорания в четырехэтажном здании при проведении сварочных работ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"При проведении сварочных работ загорелся мусор в перекрытии между вторым и третьим этажами четырехэтажного здания постройки 1938 года по адресу улица Бауманская 17/1. Эвакуированы 50 человек, в том числе десять сотрудников персонала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет. После проветривания помещений пациенты вернулись в свои палаты.