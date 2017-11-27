Один из организаторов "черной пятницы" в России подвергся DDoS-атаке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Компания LED Agency, организатор распродажи "Черная пятница" на площадке b-friday.com, зафиксировала DDoS-атаку на свои сервера в пятницу днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе LED Agency.

"Наши технические специалисты зафиксировали DDoS-атаку на наши сервера, начавшуюся в 15.00 мск и продолжавшуюся несколько часов. В этот период возникали сложности со скоростью загрузки страниц, однако наш ресурс выдержал данную нагрузку и не упал", — рассказали в компании.

Среди позитивных трендов компания отметила практически полное отсутствие жалоб на скидки. "К нам было всего одно обращение, связанное с несоответствием цен на нашем сайте и на сайте ритейлера, однако в данном случае речь шла о расхождении, а не о так называемой "искусственной скидке", — сказали в организаторе распродажи.

В последний четверг ноября жители США (более 320 миллионов человек) отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.

В России "Черная пятница" проводится с 2013 года. Она традиционно проходит на нескольких площадках. ООО "Блэк Фрайдэй" и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) проводят эту распродажу на сайте blackfridaysale.ru, LED Agency при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) — на сайте b-friday.com.