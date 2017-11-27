СК выяснит, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством

Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи

Бюст российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте обнаружения останков царской семьи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством, сообщила в понедельник старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

"Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи", — сказала Молодцова.

По ее словам, для этого сейчас формируется экспертный совет, в состав которого войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Проведение этого исследования станет возможным после получения заключения историко-архивной экспертизы, над которой в настоящее время работают специалисты.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.