Жители Екатеринбурга сообщили о падении в городе светящегося объекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Жители Екатеринбурга пишут в соцсетях, что рано утром в понедельник на южной окраине города в районе выставочного центра "Экспо" и аэропорта "Кольцово" упал неопознанный светящийся объект.

В ГУ МЧС по Свердловской области РИА Новости заявили, что сообщений о каких-либо происшествиях в Екатеринбурге не поступало.

В свою очередь, представитель аэропорта "Кольцово" сказал корреспонденту РИА Новости, что аэропорт работает в штатном режиме.

Очевидцы: рядом с Екатеринбург-ЭКСПО упал метеорит — Россия 24 https://t.co/RkELatD6Sa — ⌚ 24/7 (@24_7seven) 27 ноября 2017 г.

​