В Москве задержали мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в филиале столичного банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по городу Москве задержали подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из банкомата и хранении боеприпасов", — сказала Волк.

По ее словам, в отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков, который заявил, что в одном из филиалов учреждения, расположенном на улице Амундсена произошел подрыв банкомата.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Полицейскими установлено, что злоумышленник прикрепил к банкомату специальное устройство, с помощью которого был произведен подрыв. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него причинам, и он скрылся с места преступления", — рассказала представитель МВД России.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли устройство неизвестного происхождения, добавила Волк. Оно направлено на экспертизу. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Кража" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемый заключен под стражу.