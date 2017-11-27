Источник назвал возможную причину крупного пожара в московском автосервисе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Причиной крупного пожара в автосервисе на западе Москвы, при котором сгорели пять внедорожников Mercedes Gelandewagen, по предварительным данным, стал поджог, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила о пяти сгоревших внедорожниках Mercedes Gelandewagen в автосервисе на Кутузовском проезде в Москве. По данным столичного главка МЧС, на площади 500 квадратных метров горели оба этажа двухэтажного здания автосервиса и ремонтных мастерских. В ходе пожара были эвакуированы 10 человек. В 00.20 возгорание было ликвидировано.

"Предварительная причина пожара — поджог", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП продолжают работать криминалисты и пожарно-техническая лаборатория, которая позволит установить истинные причины возгорания.

Точный ущерб от пожара устанавливается. В каком году произведены сгоревшие автомобили, пока неясно. Цена на новые G500 в России начинается от 6,7 миллиона рублей.