В Вологодской области женщина угрожала расправой оскорбившей ее девочке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина в Вологодской области придушила оскорбившую ее трехлетнюю девочку и угрожала ей расправой, сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, 4 августа текущего года в одной из деревень Бабаевского района 68-летняя женщина встретила трехлетнюю соседку, которая называла ее обидным прозвищем. Женщина схватила девочку рукой за шею, придушив ее, и пригрозила расправой.

"В результате психотравмирующей ситуации у ребенка развилось психическое расстройство, влекущее тяжкий вред здоровью. Следственными органами СК РФ по Вологодской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — говорится в сообщении.