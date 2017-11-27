В Саратове машина сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе

САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в Саратове в понедельник сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 37-летнюю женщину с ее двумя маленькими детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло в Октябрьском районе города на пересечении улиц Симбирцева и Шелковичная около 8.00 по местному времени (7.00 мск).

"По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и сбил 37-летнюю женщину с двумя сыновьями пяти и трех лет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мать детей доставлена с травмами различной степени тяжести в больницу, а оба мальчика после осмотра врачами отпущены домой.

ГИБДД по данному факту проводит проверку.