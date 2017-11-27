В Элисте 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения перед столкновением с маршрутной "Газелью" в Элисте, в результате чего в больницу были доставлены 15 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.
"За рулем Volkswagen находилась женщина 1989 года рождения. С ее слов, она не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршруткой", — сказал Басхаев. Он добавил, что по факту ДТП полиция организовала проверку, назначены экспертизы.