В Элисте 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения перед столкновением с маршрутной "Газелью" в Элисте, в результате чего в больницу были доставлены 15 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.

Авария произошла накануне днем на улице Ленина. Столкнулись Volkswagen с маршрутной "Газелью". В результате ДТП в больницу с незначительными телесными повреждениями были доставлены 15 человек, в том числе пять детей. Им оказана медицинская помощь, взрослые и дети отпущены домой на амбулаторное лечение.

"За рулем Volkswagen находилась женщина 1989 года рождения. С ее слов, она не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршруткой", — сказал Басхаев. Он добавил, что по факту ДТП полиция организовала проверку, назначены экспертизы.