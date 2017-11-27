В Волгоградской области арестовали мужчину, ранившего двух полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, который напал с ножом на участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ; подозреваемый получил при задержании огнестрельные ранения, он будет находиться в больнице под охраной, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.

По данным полиции, накануне утром в городе Котельниково 21-летний местный житель напал на полицейских, направлявшихся на службу в форменной одежде. Сначала он нанес два удара в спину участковому уполномоченному полиции, а затем — резаную рану лица сотруднику ГАИ, сообщал областной СК. Во время потасовки нож сломался, злоумышленник попытался скрыться.

Для его задержания полицейский несколько раз выстрелил в воздух, а затем ранил убегавшего мужчину в плечо и предплечье. Уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Нападавший и потерпевшие были госпитализированы.

"По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… В настоящее время он находится в больнице под охраной. Как только по состоянию здоровья, врачи скажут, что он может находиться в следственном изоляторе, он будет туда переведен", — сказал Корнаухов. Он уточнил, что у подозреваемого сквозное огнестрельное ранение левого предплечья и правой ключицы.

По словам представителя ГУМВД, у сотрудника ГАИ в челюсти остался обломок ножа, в понедельник его переведут в отделение челюстно-лицевой хирургии в Волгограде. Участкового ранее также перевели в волгоградскую областную больницу.