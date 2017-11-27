В Оренбурге семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса

УФА, 27 ноя – РИА новости. При столкновении легкового автомобиля с автобусом в Оренбурге пострадали семь человек, сообщает пресс-служба МВД Оренбургской области.
"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и шесть пассажиров автобуса были доставлены в лечебные учреждения. После осмотра врачами пять пассажиров были отпущены домой, а водитель и еще один пассажир госпитализированы", — говорится в сообщении оренбургской полиции.
По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "ПАЗ" при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ", который двигался во встречном направлении.