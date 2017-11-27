В Ставропольском крае автобус съехал в кювет

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали, по предварительным данным, при съезде в кювет в вахтового автобуса в городском округе Георгиевский Ставропольском крае, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На автодороге Нижнезольский — Шаумянский съехал в кювет без опрокидывания автобус с вахтовиками, в котором находились 28 человек. В городскую больницу Георгиевска доставлены для осмотра 15 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные 13 вахтовиков направлены к месту назначения резервным автобусом. Обстоятельства ДТП выясняются.