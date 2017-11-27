В Омске вооруженный мужчина взял в заложники годовалого ребенка

НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. Полицейский в Омске около получаса вел переговоры с 23-летним ранее судимым местным жителем, который заперся в комнате с годовалым ребенком, перед этим ранив ножом его мать, сообщает региональное управление МВД.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером в воскресенье в квартире жилого дома по улице 2-й Солнечной, где находились 24-летний мужчина, его 19-летняя сожительница и их однолетний и трехлетний сыновья. К ним пришел 23-летний ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков мужчина. Возник конфликт, во время которого старшего ребенка хозяин квартиры вывел в коридор, а гость ударил ножом женщину.
"Первым на место прибыл участковый уполномоченный капитан полиции Алексей Труус, который обнаружил женщину с ножевым ранением в спину, двоих мужчин и годовалого ребенка. Один из присутствующих, увидев сотрудника полиции, схватил малыша и заперся с ним в комнате", — рассказали в УМВД.
В свою очередь Следственное управление СК по Омской области сообщает, что удерживавший ребенка мужчина является знакомым родителей мальчика, он находился в неадекватном состоянии после опьянения от употребленных неизвестных веществ.
Полицейские и следователи управления СК по Омской области проводят расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.