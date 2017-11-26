Водитель BMW, проехавший по тротуару у Кремля, явился в полицию

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Водитель BMW, проехавший по тротуару у стен Кремля в Москве, сам явился в полицию и получил административное наказание, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее столичное управление ГИБДД занялось изучением появившейся в СМИ видеозаписи, на которой видно, как молодой человек на BMW едет по тротуару у стен Кремля, объезжая пробку. По данным ряда изданий, водитель — 18-летний сын столичного бизнесмена.

"Собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)", — сказала Волк.