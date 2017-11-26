ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что получившие различные тюремные выходцы из Чечни не причастны к убийству политика Бориса Немцова, об этом он рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Я на самом деле больше чем уверен — они вообще не причастны. Эти ребята абсолютно, по моим пониманиям, там, знаешь, информации — они не виноваты. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно", — ответил Кадыров на вопрос журналиста о причастности выходцев из Чечни к убийству Немцова.

"Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи, убили Немцова – опять же свалили на Кадырова. Все вовсю говорят: "Кадыров убил Немцова!" Немцов – лично для меня, и для команды нашей — он был более благоприятным персонажем. Ну… они кто? Они вообще никто, на самом деле. Ну, я говорю, те либералы, которые кричат там вовсю, что Кавказ там надо отделить от России. Я не знаю, кому это надо было? Кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников, и – так бывает у нас — ошибочные решения. Я думаю, что история… даст оценку и поставит все на свои места", — заявил Кадыров.

Немцов был застрелен в центре столицы в ночь на 28 февраля 2015 года. Московский военный суд назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

Заур Дадаев получил 20 лет колонии, также суд лишил его воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзату Бахаеву суд назначил 11 лет лишения свободы. В СК продолжается расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что, по его мнению, дело об убийстве Немцова было слишком политизированным, вина осужденных не до конца доказана.