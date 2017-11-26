В Калмыкии более десяти человек пострадали в ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пятнадцать человек были доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Элисте в воскресенье днем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.

Авария произошла около 12.50 мск на улице Ленина в Элисте. Столкнулись Volkswagen с маршрутной "Газелью".

"В результате ДТП в медицинское учреждение с незначительными телесными повреждениями были доставлены 15 человек, в том числе пять детей", — сказал собеседник.

В настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь. Взрослые и дети отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.