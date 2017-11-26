В саратовской больнице дети заболели кишечной инфекцией

САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области и региональное управление Роспотребнадзора проводят проверку в связи с заболеванием острой кишечной инфекцией 19 пациентов областной детской клинической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы регионального минздрава Александр Колоколов.

"Региональный минздрав, областное управление Роспотребнадзора проводят все необходимые мероприятия по установлению причин данного инцидента… На сегодняшний день абсолютное большинство детей, который ранее были госпитализированы, выписаны. В больнице оставались шесть человек, их состояние ближе к удовлетворительному, часть из них уже готовится к выписке", — сказал он.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевание острой кишечной инфекцией у 19 детей в областной детской клинической больнице зарегистрировали 24 ноября, в связи с чем проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

"Отобраны для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы, пробы продовольственного сырья и готовых блюд; проведен отбор клинического материала от детей и персонала больницы… Деятельность педиатрического отделения с 24 ноября временно приостановлена, проводятся дезинфекционные мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции", — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле областного минздрава и управления Роспотребнадзора.