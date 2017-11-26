В Волгоградской области мужчина напал с ножом на двух полицейских

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мужчина ранил ножом участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ в Волгоградской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.
Добавляется, что нападавший и потерпевшие находятся в больнице. Угрозы их жизни нет. Расследование уголовного дела продолжается.