Организаторы съезда в защиту прав человека в Москве вызвали полицию

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Организаторы Всероссийского съезда в защиту прав человека, проходящего в воскресенье в московской гостинице "Космос", были вынуждены вызвать полицию из-за активности представителей Национального освободительного движения (НОД), рассказала РИА Новости один из организаторов мероприятия, координатор движения "За права человека" Александра Букварева.

По ее словам, представители НОД пришли с плакатом и видеокамерами. "Мы их не пускаем, поскольку они не аккредитованы на данное мероприятие, тем более с видеокамерами… Наша служба безопасности их в зал не допустила, но из самой гостиницы их не удаляют", — рассказала Букварева.

"Представитель полиции тоже прибыл по нашему вызову", — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что представители НОД мешали проходить гостям мероприятия в зал заседания. "Они (члены НОД — ред.) кричали (лозунги — ред.), что тоже делать нельзя. Когда пришла полиция, они немножко потише стали себя вести, но они не уходят. Насколько я знаю, на улице тоже их сторонники какие-то находятся. Может быть, у них там тоже какой-то сценарий есть", — выразила опасение Букварева.

"Мы же знаем, какой арсенал действий у этих господ: это швыряние различными зеленками, различными отходами жизнедеятельности, крики, вопли, демонстрация плакатов", — отметила она.

"Каждый человек, который сюда пришел, знал, куда он идет. Риск быть облитым зеленкой у порядочного человека в нашей стране всегда есть", — заключила Букварева.